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16 декабря, 17:44

В «Динамо» прокомментировали обмен нападающего Сушко в «Сибирь»

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал решение обменять нападающего Максима Сушко в «Сибирь».

«Обмен Максима Сушко в «Сибирь» — хорошее решение для всех сторон. После того как ряд игроков нашей команды вернулись в строй, Максим перестал проходить в состав. Мы получили неплохое предложение от команды из Восточной конференции и совместно с тренерским штабом приняли его. В возрасте Максима самое важное — это игровая практика и прогресс. Желаем удачи хоккеисту в новой команде!» — сказал Сопин пресс-службе бело-голубых.

В результате обмена московское «Динамо» получает денежную компенсацию взамен на белорусского нападающего.

В нынешнем сезоне Максим Сушко провел 27 матчей и набрал 8 (4+4) результативных баллов при показателе полезности «+6».

Источник: https://dynamo.ru/news/229846-maksim_sushko_pokidaet___dinamo__
Алексей Сопин
ХК Динамо (Москва)
ХК Сибирь
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