В «Динамо» заявили о скором получении Менеллом российского спортивного гражданства

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал «СЭ», что клуб близок к завершению процесса получения российского спортивного гражданства для защитника Бреннана Менелла.

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 26-летнего американца.

«Остались формальности, мы на финишной прямой. ФХР самостоятельно присваивает статус нелегионера, они контактируют с министерством спорта. Надеюсь, что в ближайшее время все решим. Но на данный момент Менелл имеет статус легионера, ждем формальностей, когда его (статус) поменяют. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», — сказал Сопин «СЭ».

Менелл дебютировал за московское «Динамо» в сезоне-2022/23, набрав 24 очка в 44 матчах регулярного чемпионата. Также в КХЛ он выступал за минское «Динамо».