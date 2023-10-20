В ФХР сообщили, что дисциплинарный совет ИИХФ рассмотрит дело Федотова в ноябре

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов сообщил, когда Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) может рассмотреть дело вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Официально неизвестно. По моему опыту общения с дисциплинарным комитетом, я предполагаю, что заседание будет проведено в течение ноября», — сказал Курбатов ТАСС.

Федотов был заявлен за ЦСКА, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ на 4 месяца за нарушение действующего контракта с «Филадельфией». Голкипер принял участие в матче Кубка Открытия против «Ак Барса» (2:5), после чего пропустил две игры.