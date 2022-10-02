Плющев: «Чехи, словаки и финны уже уехали. Ничего нового шведы не придумали»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление шведского МИД, призвавшего их хоккеистов не ехать в Россию. Указания покинуть страну игрокам, которые уже выступают в российских командах, — нет.

«Чехи, словаки и финны уже уехали. Ничего нового шведы не придумали. Решение по этому вопросу будут принимать сами игроки. На сегодняшний день после всех ярких заявлений никто еще не побежал за билетами и не разорвал контракт. Никакой сенсации в этих словах нет. Но думаю, каждый игрок сам будет принимать решение», — сказал Плющев «СЭ».

Ранее посольство США призвало своих граждан покинуть Россию. Позже с аналогичным заявлением выступили в министерстве иностранных дел Канады.