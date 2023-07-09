В КХЛ сообщили, что лига и НХЛ продолжат уважать контракты игроков

КХЛ и НХЛ продолжат уважать контракты игроков после прекращения действия меморандума о взаимопонимании.

«Между лигами нет физически подписанного меморандума, при этом обе стороны по-партнерски продолжают соблюдать и уважать контракты игроков, обмениваться электронным письмами по рабочим вопросам и руководствоваться его нормами в своей работе», — приводит ТАСС слова пресс-службы КХЛ.

8 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ прекратил действие.

Ранее КХЛ объявила о регистрации контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА. В НХЛ отметили, что у Федотова есть действуещее соглашение на сезон-2023/24 с «Филадельфией». Дэйли заявил «СЭ», что позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам вратаря в НХЛ.

Меморандум о взаимопонимании между лигами действовал с 2010 года и регулярно продлевался. Лиги уважали соглашения игроков со своими клубами, что исключало возможность перехода хоккеистов с действующими контрактами из одной лиги в другую.