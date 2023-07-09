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Сегодня, 09:18

Слепышев заявил, что в ЦСКА все рады возвращению вратаря Федотова

Ана Горшкова
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал возвращение вратаря Ивана Федотова в состав армейцев.

«Все в команде рады его возвращению, все переживали, — цитирует Слепышева ТАСС. — Благодаря ему был выигран Кубок Гагарина в 2022 году, его заслуга — серебро на Олимпиаде в Пекине, он там очень здорово играл. Ваня — классный парень, очень ждем, сделаем все возможное, чтобы он вернулся на прежний уровень, стал еще сильнее».

8 июля КХЛ опубликовала заявление о том, что зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. Затем армейцы объявили о подписании соглашения с 26-летним голкипером до конца сезона-2024/25.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил «СЭ», что позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам Федотова в НХЛ.

Иван Федотов. КХЛ разрешила контракт Федотова с ЦСКА. Это грозит большим скандалом и разрывом всех отношений с НХЛ

Источник: ТАСС
Антон Слепышев
Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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