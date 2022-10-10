В «Металлурге» заявили об отсутствии конфликта Голдобина с Воробьевым

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном конфликте форварда Николая Голдобина с главным тренером команды Ильей Воробьевым.

«Нет, никакого такого известия у нас нет. Я разговаривал с Колей в «Авангарде» и сегодня. Откуда это информация... Скорее всего, от агента, конечно», — сказал Ласьков «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», Голдобин попросил обмена из клуба из-за конфликта с Воробьевым.

Нападающий провел 11 матчей в текущем регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (2+3) очков.