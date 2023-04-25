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Сегодня, 13:45

В «Салавате Юлаеве» рассказали, когда закроют задолженности по зарплате

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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, когда будет решен вопрос с погашением долгов перед игроками.

«Это техническая задержка финансирования, не нужно путать с разговорами о невыплатах. Объем бюджета нам подтвержден до Нового года, а технология процесса не позволяет влиять на скорость принятия решения. В прошлый четверг было совещание, по итогам которого было сказано, что мы получим решение, которое позволит нам погасить долги», — приводит слова Баширова ТАСС,

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о задолженностях «Салавата Юлаева» и «Барыса» перед игроками по выплате зарплат за один месяц.

Источник: https://tass.ru/sport/17603283
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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