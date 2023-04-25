Нападающий Кадейкин не стал продлевать контракт с «Салаватом Юлаевым»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что уфимский клуб не стал продлевать контракт с форвардом Александром Кадейкиным.

«Александр провел много сезонов за клуб, мы благодарны ему за игру, помогали друг другу расти. Наступает такой период, когда каждому нужно что-то поменять. Обе стороны не хотели терять времени, и дальше каждый продолжит путь в своем направлении. Мы попрощались. Думаю, он будет играть в другой команде. Попыток переговоров с нашей и с его стороны не было», — цитирует Баширова ТАСС.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 29-летний Кадейкин набрал 39 очков (13+26) в 68 матчах. В плей-офф за 5 игр россиянин забил гол и отдал 2 передачи. Нападающий выступает за «Салават Юлаев» с 2018 года.