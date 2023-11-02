В «Тракторе» заявили, что не получали выгодного предложения об обмене Тертышного

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о будущем форварда команды Никиты Тертышного.

«Если будет какой-то выгодный обмен, то мы его рассмотрим. Пока такого предложения не было. Никита тренируется, готовится к матчам, и ему нужно добавлять. Он получал много игрового времени, играл в большинстве, но КПД пока не самый высокий, хотя в матче с «Куньлунем» он забросил важную шайбу», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний нападающий набрал 4 (2+2) очка в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ.