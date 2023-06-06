Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:58

Вайсфельд: «Михайлис — это усиление для любого клуба КХЛ. Вопрос — отработает ли он эти деньги?»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о переходе форварда Никиты Михайлиса из «Барыса» в «Металлург».

«Михайлис — это усиление для любого клуба КХЛ. Вопрос в соотношении цена-качество — отработает ли он эти деньги? А то, что он сильный игрок, в этом сомнений нет», — приводит «РБ Спорт» слова Вайсфельда.

Также он ответил на вопрос, не переплатил ли «Металлург» за Михайлиса.

«Сергей Гомоляко объяснил почему. Это рынок, такой контракт взяли не с потолка. Видимо, другие клубы давали аналогичные суммы. Вот взять Арсения Грицюка: «Авангард», возможно, считает, что хоккеисту переплатили, а СКА — нет. Посмотрим, как эти ребята сыграют», — добавил эксперт.

30 мая стало известно, что Михайлис подписал контракт с «Металлургом» на 1 год. По информации «СЭ», зарплата игрока в магнитогорской команде составит 80 миллионов рублей.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий провел 58 матчей за «Барыс», в которых набрал 41 (15+26) очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leonid-vajsfel-d-mihajlis-e-to-usilenie-dlya-lyubogo-kluba-khl-vopros-otrabotaet-li-on-e-ti-den-gi/
Никита Михайлис
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Леонид Вайсфельд
0
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Путин наградил Билялетдинова орденом Александра Невского

Майоров ответил на обвинения Шемберга в адрес КХЛ о разрушении европейского хоккея