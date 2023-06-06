Вайсфельд: «Михайлис — это усиление для любого клуба КХЛ. Вопрос — отработает ли он эти деньги?»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о переходе форварда Никиты Михайлиса из «Барыса» в «Металлург».

«Михайлис — это усиление для любого клуба КХЛ. Вопрос в соотношении цена-качество — отработает ли он эти деньги? А то, что он сильный игрок, в этом сомнений нет», — приводит «РБ Спорт» слова Вайсфельда.

Также он ответил на вопрос, не переплатил ли «Металлург» за Михайлиса.

«Сергей Гомоляко объяснил почему. Это рынок, такой контракт взяли не с потолка. Видимо, другие клубы давали аналогичные суммы. Вот взять Арсения Грицюка: «Авангард», возможно, считает, что хоккеисту переплатили, а СКА — нет. Посмотрим, как эти ребята сыграют», — добавил эксперт.

30 мая стало известно, что Михайлис подписал контракт с «Металлургом» на 1 год. По информации «СЭ», зарплата игрока в магнитогорской команде составит 80 миллионов рублей.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий провел 58 матчей за «Барыс», в которых набрал 41 (15+26) очко.