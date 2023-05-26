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Сегодня, 21:31

Вайсфельд считает, что главная проблема Кравцова — завышенные ожидания

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский хоккейный судья и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал возвращение нападающего Виталия Кравцова в КХЛ.

— Если говорить про «Трактор», то вы не удивились, что Виталий Кравцов вернулся в КХЛ?

— Если бы Капризов вернулся, тогда да. А в случае Кравцова чего удивляться? Он не всегда попадал в состав не самого сильного клуба НХЛ. Наоборот, все логично.

— То, что Кравцов возвращается уже в который раз.

— Выглядит это, конечно, забавно. Но, с другой стороны, куда ему деваться? Не заканчивать ведь играть. Думаю, что главная проблема, связанная с Кравцовым, — это слишком завышенные ожидания от его игры. От него ждут больше, чем он может. Вероятно, он сам себя считает топовым игроком. Но у него есть возможность это доказать. Генменеджер «Трактора» Алексей Волков сказал, что Кравцов полон желания выйти на уровень ведущих игроков КХЛ. Вот и посмотрим, — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

25 мая «Трактор» объявил о возвращении Кравцова. В прошлом сезоне он выступал за «Рейнджерс» и «Ванкувер». Всего на его счету 8 (4+4) очков в 44 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leonid-vajsfel-d-glavnaya-problema-svyazannaya-s-kravtsovy-m-slishkom-zavy-shenny-e-ozhidaniya-ot-ego-igry/
Виталий Кравцов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Трактор
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