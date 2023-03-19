Ветеран «Динамо» Петухов: «Авторитет генерального менеджера в клубе должен быть гораздо выше, чем у Сопина»

Легенда московского «Динамо», олимпийский чемпион Станислав Петухов оценил работу генерального менеджера клуба Алексея Сопина.

— Сопин молодой и неопытный, — считает он. — Мы отдали Шипачева, Войнова и Галиева в Казань, Сергеева в Ярославль, обменяли права на Яшкина в СКА. При этом Сопин заявил, что это взаимовыгодная сделка. Сейчас смотрю, как Яшкин забивает решающие голы, приносит победы. И не понимаю, какую пользу принес этот обмен нашей команде. В выигрыше остался только Питер.

В то же время пришли легионеры, которым дали большие зарплаты. Но только О'Делл отработал свои деньги. Остальные иностранцы в решающих матчах ушли в тень.

«Динамо» — великий клуб. Конечно, авторитет генерального менеджера в таком клубе должен быть гораздо выше, чем у Сопина. В таком великом клубе, как «Динамо». Помню, как Валерка Васильев — над которым я взял шефство, когда тот только-только появился в нашей команде — ездил в Литву к юному Каспарайтису и уговаривал его переехать в Москву. Тот не особенно хотел, но решающую роль сыграл авторитет Васильева. И его профессионализм. А вот Сопину для работы на таком уровне компетенций не хватает.