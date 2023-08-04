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Сегодня, 17:45

Козлов — о матче с «Нефтехимиком»: «Все ребята хорошо себя проявили»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о товарищеском матче с «Нефтехимиком» (4:2).

— Это не экспериментальный состав, были и молодые, и ребята из «Тороса». Все прошли тренировочные сборы вместе с нами, хорошо проявили себя, поэтому они сегодня и играли. Башкиров хорошо смотрелся с Дроздовым, Пустозеров — с Гуськовым и Сучковым.

Все ребята хорошо себя проявили. Если они будут также продолжать работать и играть, нам будет над чем задуматься.

— Удивило ли вас, что сегодня три из четырех шайб забросили новички?

— Нет, мы знаем их потенциал. Огирчук у нас забивал, Скориков имеет хороший бросок, Гуськов тоже хорошо подставил перед воротами.

— Сегодня дебютировали молодые Динис Кадыров и Матвей Бабенко. Как оцените их игру?

— Они молодцы, хорошо играли, не тушевались, использовали свои габариты. Но я не любитель хвалить молодых, пусть развиваются. Одна игра не показатель.

Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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