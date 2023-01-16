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Сегодня, 15:34

Нападающий ЦСКА Абрамов: «Чувствовал себя неплохо. Хочется быть на льду, рядом с командой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов прокомментировал свое возвращение на лед после травмы.

Форвард принял участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:2).

«Чувствовал себя неплохо. Пропустил около месяца, но вышел и по скорости, и по игре чувствовал себя хорошо. Матчи всегда тяжело смотреть с трибун. Хочется быть на льду, рядом с командой. Но когда такая ситуация, тяжело что-то сделать. Концентрировался на себе, старался быстрее вернуться после травмы. Общался с ребятами, подбадривал», — приводит слова Абрамова пресс-служба армейцев.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 71 очко за 50 игр.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/vitaliy_abramov_rozhdenie_dochki_eto_zamechatelnye_chuvstva_tyazhelo_peredat_slovami/
Виталий Абрамов
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КХЛ
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ХК Северсталь
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