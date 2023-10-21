Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:17

«Витязь» обыграл «Локомотив» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Витязь» дома одержал победу над «Локомотивом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Скотта Уилсона и Ивана Ежова. Единственную шайбу «Локомотива» забросил Максим Шалунов.

«Витязь» (14 очков) продолжает замыкать таблицу Западной конференции КХЛ после 21 матча. «Локомотив» (29) занимает второе место на «Западе».

В следующем матче ярославцы дома сыграют со СКА. Игра пройдет 23 октября. «Витязь» на день позже в гостях сыграет с московским «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Уилсон — 2 (Рой, Барак), 26:41 — 1:0. Ежов — 1 (бол., Кара, Рой), 34:25 — 2:0. Шалунов — 8 (Каюмов), 55:15 — 2:1.

Вратари: Дорожко — Бочаров (58:48).

Штраф: 4 — 9.

Броски: 14 (3+9+2) — 28 (7+7+14).

Судьи: Оленин, Раводин.

21 октября. Балашиха. Арена Балашиха. 4464 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
1
0
Читайте также
Нули «Рубина» и ЦСКА: выставка упущенных моментов и отмененных голов
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни
В СФ напомнили о возможностях ВМС Латвии в ответ на идею перекрыть Балтику
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Стала известна дата похорон олимпийской чемпионки Резцовой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

Быков о словах Матыцина: «Цель — создать условия, при которых у родителей не будет стимула отправлять детей за рубеж»