«Сибирь» во второй раз в сезоне обыграла «Витязь»

«Сибирь» на выезде одержала победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

За гостей голы забили Энди Андреофф, Владимир Бутузов, Владимир Михалев и Никита Коротков (в пустые ворота). У хозяев отличился Владимир Галузин.

Команда из Новосибирска во второй раз в сезоне обыграла подмосковный клуб. «Сибирь» с 53 очками после 55 игр занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» располагается на такой же позиции в таблице «Запада» (41 очко за 54 матча).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Галузин — 6 (бол., Барак, Цицюра), 3:22 — 1:0. Андреофф — 20 (Морозов, Коротков), 36:19 — 1:1. Бутузов — 11 (бол., Гоголев), 50:08 — 1:2. Михалев — 4, 52:57 — 1:3. Коротков — 2 (п.в., Андреофф, Костин), 57:06 — 1:4.

Вратари: Дорожко (56:45 — 57:06) — Костин.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 19 (12+6+1) — 30 (5+12+13).

Судьи: Кулаков, Наумов.

24 января. Балашиха. Арена Балашиха. 2343 зрителя.