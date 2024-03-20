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20 марта, 03:42

Плющев: «Нынешний плей-офф КХЛ самый непредсказуемый за последнее время»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев отметил непредсказуемость раунда плей-офф в текущем сезоне КХЛ.

«Судя по тому, что и как происходит в сериях, думаю, можно сказать, что нынешний плей-офф КХЛ самый непредсказуемый за последнее время. Много событий, которых никто не ожидал и не предполагал увидеть. Результаты иногда шокируют не только болельщиков, но и специалистов.

Но сомневаюсь, что всем по душе такие неожиданности. Те же болельщики «Авангарда», уверен, не разделяют восторгов по тому, что они наблюдали в последние дни. Тем более еще и скандалы начинают всплывать, которые спорт совершенно не красят.

Полагаю, можно сказать, что уровень команд в лиге уровнялся, это было понятно еще где-то с начала сезона. Хотя в целом восьмерки были определены ещё в сентябре. В этом вопросе главное понять следующее: команды из низа турнирной таблицы подтянулись к верху или наоборот? Мне кажется, что, к сожалению, второй вариант наиболее вероятен.

Сейчас очень мало ярких команд, за которыми бы тянулись все остальные. Все команды сейчас действительно ровненькие, поэтому результатов можно ждать как от тех, так и от других. Трудно выделить какую-то команду, которая показывала бы невероятное мастерство, все коллективы боевитые, характерные, но в Советском Союзе хоккей все-таки был на уровне искусства, а не заключался в сплошной борьбе», — цитирует Legalbet Плющева.

Источник: https://legalbet.ru/news/plyushev-nineshnij-rozigrish-kubka-gagarina-samij/
Хоккей
КХЛ
Владимир Плющев
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