Валерий Каменский: «Сейчас, кто бы ни занял место Кравца, ему будет тяжело собрать «Авангард»

Трехкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал отставку Михаила Кравца с поста главного тренера «Авангада».

«Обычно смена тренера играет для команды или в одну сторону, или в другую. Сейчас, кто бы ни занял место Кравца, ему будет тяжело собрать «Авангард». Но омичи — это все равно боевой коллектив. Третий матч серии станет ключевым. Тогда и увидим, какой эффект дала смена наставника. То, что эти события встряхнут команду, это 100 процентов. Но вот, в какую сторону, покажет только ближайшая игра», — цитирует Vprognoze.ru Каменского.

19 марта «Авангард» объявил об уходе Кравца с поста главного тренера. Днем ранее омичи во втором матче второго раунда Кубка Гагарина уступили «Локомотиву» со счетом 0:7. Счет в серии 2-0 в пользу ярославской команды.