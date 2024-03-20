Щитов: «Поражения случаются, но я не думаю, что из-за этой неудачи стоило увольнять Кравца»

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов прокомментировал отставку Михаила Кравца с поста главного тренера «Авангада».

«Вы знаете, сложно сказать, чем руководствовались в клубе, когда принимали такое решение. Возможно, после недавней игры с «Локомотивом» у него произошел конфликт с Кравцом, и из-за этого его могли уволить. Поражения случаются, но я не думаю, что из-за этой неудачи стоило увольнять Кравца. «Авангард» уверенно прошел первый раунд. Да, команда проиграла в первом матче, но она уступила в овертайме. Во втором, конечно, было крупное поражение, но я не думаю, что оно должно было стать поводом к увольнению. Возможно, произошел какой-то внутренний конфликт. Я только с этим могу связать увольнение», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.

19 марта «Авангард» объявил об уходе Кравца с поста главного тренера. Днем ранее омичи во втором матче второго раунда Кубка Гагарина уступили «Локомотиву» со счетом 0:7. Счет в серии 2-0 в пользу ярославской команды.