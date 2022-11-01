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Сегодня, 17:07

Юрзинов не считает, что Гусев гарантированно усилит СКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный чемпион мира и Европы Владимир Юрзинов не считает, что нападающий Никита Гусев гарантированно усилит СКА.

«Безусловно, возвращение Гусева — интересный вариант для петербуржцев, однако я бы не стал называть их главными претендентами на Кубок Гагарина. Тем более команда неплохо играет и без него, а Роман Ротенберг серьезно обновил состав, сейчас там выступает очень много хороших ребят. Поэтому Никите, несмотря на то что он выступал за СКА совсем недавно, потребуется время на адаптацию. И вовсе не факт, что он стопроцентно усилит коллектив. Все-таки тот уже два месяца играет и набрал неплохой ход. Гусеву придется серьезно потрудиться», — сказал Юрзинов RT.

Во вторник, 1 ноября, СКА объявил о заключении контракта с Гусевым на 2 года. 30-летний россиянин будет выступать за команду под 97-м номером, под которым выступал ранее.

Как стало известно «СЭ», до конца этого сезона игрок получит 40 миллионов рублей.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1068767-yurzinov-gusev-ska
Никита Гусев
ХК СКА
Владимир Юрзинов-старший
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