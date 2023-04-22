Волчков удивлен решениям арбитра в матче ЦСКА — «Ак Барс»

Бывший нападающий ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР Александр Волчков поделился мнением об итогах третьего матча финала Кубка Гагарина против «Ак Барса».

«Я очень внимательно смотрел сегодняшнюю игру. Весь момент видел целиком. Был удивлен решением арбитров. Соперник совсем не касался шайбы. Рука судьи была поднята — игра должна была продолжаться. Понятно, что после свистка время не вернешь, и ничего не изменишь. Подобная ошибка в финале плей-офф. Представляете, если бы команда проигрывала и случился подобный инцидент? Если бы команду лишили последнего шанса? Такие опытные судьи не должны допускать таких ошибок. Это нужно исправлять. Такого судейства в плей-офф, и тем более в финале, не должно быть», — приводит слова Волчкова Metaratings.ru.

Игра состоялась в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась победой армейцев в основное время со счетом 3:2.

В одном из эпизодов судьи отменили шайбу форварда хозяев Владислава Каменева во время отложенного штрафа. По ходу атаки ЦСКА один из арбитров свистнул и остановил игру.

Счет в серии стал 2-1 в пользу подопечных Сергея Федорова. Четвертый матч состоится в Москве в воскресенье, 23 апреля.