Вратарь Федотов во второй раз в сезоне сыграет за ЦСКА в КХЛ. Он в старте на матч с «Нефтехимиком»

Вратарь Федотов во второй раз в сезоне сыграет за ЦСКА в КХЛ

Вратарь ЦСКА Иван Федотов примет участие в матче команды против «Нефтехимика» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ. Он выйдет на лед с первых минут.

Для Федотова это будет второй матч за армейцев в текущем сезоне КХЛ. Первый он провел 1 сентября против «Ак Барса» (2:5).

26-летний вратарь дисквалифицирован ИИХФ до 1 января 2024 года. После игры с «Ак Барсом» Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Федотова.

Также глава ИИХФ Люк Тардиф пригрозил ответными действиями за участие вратаря в будущих матчах КХЛ.

Игра между ЦСКА и «Нефтехимиком» состоится в Нижнекамске, начало — в 19.00 по московскому времени.