Вратарь Федотов во второй раз в сезоне сыграет за ЦСКА в КХЛ. Он в старте на матч с «Нефтехимиком»

Сегодня, 18:09
Вратарь ЦСКА Иван Федотов примет участие в матче команды против «Нефтехимика» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ. Он выйдет на лед с первых минут.
Для Федотова это будет второй матч за армейцев в текущем сезоне КХЛ. Первый он провел 1 сентября против «Ак Барса» (2:5).
26-летний вратарь дисквалифицирован ИИХФ до 1 января 2024 года. После игры с «Ак Барсом» Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Федотова.
Также глава ИИХФ Люк Тардиф пригрозил ответными действиями за участие вратаря в будущих матчах КХЛ.
Игра между ЦСКА и «Нефтехимиком» состоится в Нижнекамске, начало — в 19.00 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|3
|3
|0
|6
|2
|Торпедо
|2
|2
|0
|4
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Спартак
|3
|2
|1
|4
|5
|СКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|7
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Витязь
|3
|1
|2
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|2
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|3
|Ак Барс
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|5
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|6
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|7
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|8
|Амур
|3
|1
|2
|2
|9
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|8.09
|19:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -
|8.09
|19:00
|
Витязь – Трактор
|- : -
|8.09
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|8.09
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|8.09
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|8.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -