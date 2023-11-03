Вратарь «Спартака» Рыбар: «Савиков назвал меня Буффоном? Круто!»

Голкипер «Спартака» Патрик Рыбар отреагировал на то, что защитник Егор Савиком сравнил его с легендарным итальянским футболистом Джанлуиджи Буффоном.

«Савиков назвал меня Буффоном? Круто! Знаю этого вратаря, но за футболом я особо не слежу. Хоккей для меня спорт номер один. В футбол не играю и его не смотрю. Свободное время посвящаю своей семье», — цитирует голкипера Legalbet.

В последнем матче КХЛ «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 0:3. Московский клуб идет на 2-м месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая от «Динамо» на 1 очко.