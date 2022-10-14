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КХЛ

Сегодня, 00:10

Вудкрофт: «Разочарован, что мы не смогли добыть победу. Что-то не получилось снова»

Алина Савинова

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:3 ОТ).

«Разочарован, что мы не смогли добыть победу. Мы создали много моментов, контролировали игру, но что-то не получилось снова. Нам не хватает реализации голевых моментов, шайба просто не идет в ворота. Хотя, казалось бы, сделали все для победы. Проблема не в системе, а в том, что не удается переломить ситуацию. Будем искать позитив, отталкиваться от него. Надо готовиться к следующей игре на выезде», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ.

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции (18 очков). «Спартак» расположился на 5-й позиции (23 очка).

15 октября команда из Минска встретится с «Локомотивом». Красно-белые 16 октября сыграют с «Куньлунем».

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/13/503843.html#game881452
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
Крэйг Вудкрофт
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