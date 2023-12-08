Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

Быков — о Ковальчуке в «Спартаке»: «Красивая предновогодняя сказка. Хотелось бы, чтоб со счастливым концом»

Быков объяснил, зачем Ковальчук «Спартаку»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, зачем Илья Ковальчук «Спартаку».

«Это как дополнительная мотивация для молодых, так и хороший промоушен для болельщиков. Здесь одно подкрепляет другое. У Ильи очень богатый победный опыт на разного рода соревнованиях. Это человек, который знает, как нужно побеждать и что нужно для того, чтобы побеждать. Да, там много молодых нападающих, но рядышком такой дядька, который может в нужный момент сказать разной тональности напутствия, где-то поддержать, где-то подстегнуть — это важно», — сказал Быков «СЭ».

Вячеслав Быков также ответил на вопрос, увидим ли мы Ковальчука на льду.

«Думаю, да. Я очень уважаю Илью. Только он чувствует в себе силы, возможности и мотивацию для того, чтобы выйти на лед. «Спартак» — его родной клуб, это немаловажно. Ожиданий много. Это такая красивая предновогодняя сказка. Ветеран возвращается для того, чтобы придать заряд игрокам. Такие хоккеисты не позволяют себе играть спустя рукава и вполконька. Если он принял это решение, он будет искать запредел своих возможностей. Хотелось бы, чтобы эта сказка была со счастливым концом», — добавил Быков.

6 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком. Соглашение с 40-летним нападающим рассчитано до конца этого сезона. Ковальчук будет выступать под 71-м номером.

По информации «СЭ», Ковальчук заработает в «Спартаке» 15 миллионов рублей. Еще столько же он может получить в случае выполнения определенных бонусов.

Илья Ковальчук. Ковальчук возвращается! Легендарный нападающий поведет за кубком «Спартак» Жамнова

Илья Ковальчук
ХК Спартак (Москва)
Вячеслав Быков
0
Читайте также
«Может, карате и пригодится. Руки помнят. Смотрите, у меня костяшки на руках все сбиты...»
Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
Глава МИД Британии указал на необходимость предоставления Западом помощи Украине
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Матч звезд КХЛ: составы команд на мастер-шоу и игру в Санкт-Петербурге

Леонтьев — о новом контракте с «Нефтехимиком»: «Хоккеисты уже знают, что все будет стабильно и понятно»