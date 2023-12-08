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Сегодня, 16:39

Леонтьев — о новом контракте с «Нефтехимиком»: «Хоккеисты уже знают, что все будет стабильно и понятно»

Алина Савинова
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал продление соглашения с нижнекамским клубом.

«На длинном контракте ты пытаешься уже выстроить состав и долгосрочные отношения с людьми, приходящими в команду. Хоккеисты уже знают, что все будет стабильно и понятно. И можно заключать такие же долгосрочные контракты, когда ты знаешь, что люди не на сезон приходят, и может тогда что-то и получиться. Мы не самый богатый клуб, поэтому стараемся точно подобрать людей, удержать стабильность. В принципе, мы не жалуемся, все в нашем разумном пределе. Все нормально, все есть для работы, для построения крепкой команды, способной решать свою задачу», — цитирует тренера Metaratings.ru.

В конце ноября «Нефтехимик» продлил контракт с 53-летним Леонтьевым до апреля 2027 года. Он возглавляет команду с сезона-2021/22.

На данный момент клуб из Нижнекамска занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков за 40 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/oleg-leontev-o-novom-kontrakte-s-neftekhimikom-igroki-uzhe-znayut-chto-vse-budet-stabilno-i-ponyatno-313207/
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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