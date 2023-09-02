Быков: «Если бы все поставили во главу угла судьбу Федотова, то постарались бы сделать так, чтобы он играл»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с вратарем ЦСКА Иваном Федотовым.

«Мне сложно сказать, почему ИИХФ не дает возможности практиковать свою профессию спортсмену. Они тоже должны вставать на сторону игрока и защищать его права. А все юридические составляющие должны решать юристы между клубами. Если бы все поставили во главу угла судьбу Ивана Федотова, то все бы постарались сделать так, чтобы он играл, а зрители получали удовольствие. Важно находить компромисс. Я надеюсь на разум руководителей ИИХФ», — сказал Быков «СЭ».

1 сентября ИИФХ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь принял участие в матче открытия сезона против «Ак Барса» (2:5).

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года.