Быков: «Если бы все поставили во главу угла судьбу Федотова, то постарались бы сделать так, чтобы он играл»

Сегодня, 15:54
Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с вратарем ЦСКА Иваном Федотовым.
«Мне сложно сказать, почему ИИХФ не дает возможности практиковать свою профессию спортсмену. Они тоже должны вставать на сторону игрока и защищать его права. А все юридические составляющие должны решать юристы между клубами. Если бы все поставили во главу угла судьбу Ивана Федотова, то все бы постарались сделать так, чтобы он играл, а зрители получали удовольствие. Важно находить компромисс. Я надеюсь на разум руководителей ИИХФ», — сказал Быков «СЭ».
1 сентября ИИФХ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь принял участие в матче открытия сезона против «Ак Барса» (2:5).
В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года.
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|Торпедо
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|0
|0
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|0
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|1
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|1
|0
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|1
|0
|2
|4
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|5
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|6
|Амур
|0
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|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|9
|Адмирал
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|0
|10
|Лада
|0
|0
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|Барыс
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|2.09
|14:00
|
Спартак – Куньлунь
|3 : 4
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|2 : 1
|2.09
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|2.09
|16:00
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Лада – Трактор
|- : -
|2.09
|17:00
|
Динамо – СКА
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|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|- : -
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
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|2.09
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Нефтехимик – Динамо Мн
|- : -