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Сегодня, 17:15

Яшкин о слабой игре в серии с ЦСКА: «Играл с травмой, выходил, жертвуя здоровьем и карьерой»

Михаил Зислис
Обозреватель
Дмитрий Яшкин.
Фото ХК СКА
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Лучший бомбардир и самый ценный игрок прошедшего сезона КХЛ Дмитрий Яшкин в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему не сумел проявить себя в решающей серии плей-офф за СКА.

В полуфинале Кубка Гагарина команда из Санкт-Петербурга уступила ЦСКА со счетом 2-4. Яшкин принял участие во всех шести матчах, но не отличился результативными действиями.

— Ваш сезон получился неоднозначным. Регулярный чемпионат вышел отличным, о чем свидетельствует звание лучшего бомбардира. Но в плей-офф в серии с «Торпедо» была травма, после которой мы увидели в лучшем случае только половину от вашего потенциала.

— Полностью согласен с вашей оценкой сезона. Что касается травмы, то причиной стал простой игровой момент. Он повлиял на мое колено. До этого случая в плей-офф я шел хорошо, в семи играх забив пять голов. Обидно было читать комментарии о том, что провалил серию с ЦСКА. Я выходил, жертвуя здоровьем и, возможно, даже карьерой. Кто знает, что могло произойти...

— Диагноз был не самым приятным. Фактически вы играли оставшиеся матчи на одной ноге. Могли отказаться выходить на лед?

— Так и есть. Отказаться, конечно, мог. Но я не такой человек. Отдал все, что у меня было, и даже больше. Пожертвовал всем. Очень жалко, что не получилось. Серия с ЦСКА вышла неплохой, нам просто не хватило опыта. В нашем составе было много молодых ребят.

— СКА с вами общался целый месяц и не договорился о новом контракте, что стало для всех большой неожиданностью. Были сами сильно разочарованы таким решением?

— У СКА политика по комплектованию стала чуть другой. Это все, что я могу сказать по этой ситуации. Конечно, я рассчитывал остаться в Санкт-Петербурге, но вы сами видите, как в итоге получилось.

— СКА расстался не только с вами, но и с Гусевым, Жафяровым. Скорее всего, уйдет Ожиганов. Для вас это удивительно?

— Да. Все-таки на ребят рассчитывали в будущем. Но такова нынешняя политика клуба. СКА решил двигаться своим путем.

7 июня 30-летний Яшкин подписал контракт с «Ак Барсом» на три года.

Дмитрий Яшкин. «Со сборной Чехии никакого общения нет». Русский чех Яшкин — о сезоне, России, Овечкине и Радулове

Дмитрий Яшкин
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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