Яшкин о Романе Ротенберге: «Он — мотиватор. Время покажет, сможет ли он вырасти в тренера-победителя»

Лучший бомбардир и самый ценный игрок прошедшего сезона КХЛ Дмитрий Яшкин, перешедший из СКА в «Ак Барс», в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о стиле работы главного тренера невских армейцев.

— Ходит слух, что в раздевалке СКА вы брали слишком много на себя и части игроков это не нравилось.

— Это абсурд. Если что-то случалось, я старался любому из ребят помочь, наладить отношения. Странно слышать такое. Со всеми ребятами я остался в отличных отношениях. Недавно общался со многими, поскольку сейчас нахожусь в Москве.

— Капитан и должен больше остальных общаться с тренером.

— Да, я тоже так считаю.

— Роман Ротенберг — самый эмоциональный тренер в вашей карьере?

— Я бы так не сказал, поскольку у меня было много эмоциональных тренеров за карьеру. Роман Борисович — мотиватор. При этом он ведет себя достаточно эмоционально. Ротенберг внимательно присматривается к происходящему в НХЛ, ведь у нас календарь игр уже приближается к тому, что мы видим в Америке. Тренировочного процесса как такового в СКА по ходу сезона было мало из-за тяжелого календаря — больше времени уделяли теории и восстановлению. Любому игроку этот подход понравится. Если сравнивать, например, Владимира Васильевича Крикунова и Романа Борисовича, то разница между ними ощутимая. В «Динамо» нам теории давали гораздо больше. Но раньше и график игр был другим.

— Может ли Ротенберг вырасти в тренера-победителя?

— Время покажет.

Роман Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под его руководством команда два раза подряд вышла в финал Западной конференции Кубка Гагарина, в обоих случаях клуб из Санкт-Петербурга проигрывал ЦСКА.