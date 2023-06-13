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Сегодня, 17:00

Яшкин заявил, что не получал предложений от «Динамо» и «Авангарда»

Михаил Зислис
Обозреватель
Дмитрий Яшкин в составе московского «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Лучший бомбардир и самый ценный игрок прошедшего сезона КХЛ Дмитрий Яшкин, перешедший из СКА в «Ак Барс», в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему не перешел в московское «Динамо», где выступал ранее, или в клуб из Омска, где у него проживает бабушка.

— Был ли вариант вернуться в «Динамо»?

— Лучше спросить у агента. На меня никто не выходил. Скорее всего, у них своя политика построения команды. Хотя о «Динамо» у меня остались теплые воспоминания и хорошие отношения со многими людьми, все-таки я провел там два отличных года.

— Болельщики «Авангарда» даже меня спрашивали о том, почему бы вам не перейти в команду, ведь вы родились в Омске и там живет ваша бабушка. Этот вариант был хотя бы немного реален?

— Такой же дам ответ — никто на меня не выходил с предложением. Сейчас я буду играть в Казани и стану навещать бабушку чаще чем раз в год. Но вообще-то мне хотелось бы выступать ближе к центру европейской части страны, чем летать и жить так далеко.

Яшкин выступал за «Динамо» с 2019 по 2021 год, после чего уехал в НХЛ и провел сезон в «Аризоне». В июле 2022 года форвард вернулся в КХЛ и перешел в СКА, который покинул летом 2023 года, а затем подписал контракт с «Ак Барсом».

Дмитрий Яшкин. «Со сборной Чехии никакого общения нет». Русский чех Яшкин — о сезоне, России, Овечкине и Радулове

Дмитрий Яшкин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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