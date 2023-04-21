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Сегодня, 13:50

Юров — о будущем в «Металлурге»: «Если спустя рукава относиться к делу, то никто не поставит в состав»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист "Металлурга" Данила Юров.
Данила Юров.
Фото ХК «Металлург»
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Нападающий «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от сезона-2023/24 в составе магнитогорцев.

— Что вам пообещали в «Металлурге»? С Андреем Разиным вы уже общались.

— Андрей Владимирович сказал, что если буду работать и доказывать, то буду играть. Так для всех. Играет тот, кто лучше. А если спустя рукава относиться к делу, то никто не поставит в состав, несмотря на первый раунд драфта. Все зависит от меня. Я понимаю это. Надо хорошо подготовиться к сезону.

— За три сезона в КХЛ вы так и не получили полноценного места в составе «Металлурга».

— Первый сезон в КХЛ получился самым тяжелым. Мне 16 лет. Хочется каждый день играть, развиваться. Много разговаривал с тренером по ОФП, с родителями. Все говорили, что, если работаешь честно, рано или поздно придет вознаграждение от судьбы. Не скрою, тяжело справлялся с этим. Но видел много примеров, когда игроки, несмотря ни на что продолжали работать и цеплялись за шанс. Как тот же Николай Кныжов. Из ВХЛ попал в НХЛ. Он не опустил руки, работал и попал в НХЛ.

— После разговоров с «Металлургом» почувствовали уверенность, что получите больше игрового времени?

— Уверенность есть, да. Если не буду делать ничего лишнего, а буду слушать тренера и играть так, как умею. Я не первый год играю в КХЛ. Уже чему-то научился. Получил опыт финала. Прошел в 18 лет до решающей серии Кубка Гагарина. Учел многие ошибки, которые мы допустили, стал увереннее.

Данила Юров. «В «Миннесоте» видят, что в России можно развиваться — есть пример Капризова». Молодой талант «Магнитки» остался в КХЛ
Данила Юров
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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