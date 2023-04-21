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Сегодня, 13:35

Данила Юров объяснил, почему отказался от предложения «Миннесоты»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Данила Юров.
Фото photo.khl.ru
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» объяснил, почему подписал новый контракт с клубом, несмотря на предложение от «Миннесоты».

— Почему решили остаться в «Металлурге», а не уехали в «Миннесоту»?

— Я еще не показал себя в КХЛ. Толком не набрал очков, не примерял лидирующие роли. Это ключевой фактор.

— Сколько нужно набрать очков, чтобы уехать в НХЛ?

— Понятно, что очков 60 набрать тяжело. Хотя бы около 35-40. Это реальная цифра. Можно вспомнить пример Егора Чинахова, который уехал в «Коламбус» после хорошего сезона в КХЛ.

— Что предлагала «Миннесота»?

— Приехать, пройти все тренировочные лагеря и хорошо подготовиться к сезону. После чего тренерский штаб решил бы, в какой команде меня видят. Не обещали, что обязательно попаду в НХЛ или АХЛ. Все бы зависело от меня. Мы постоянно на связи с «Миннесотой». Со скаутами обсуждаем детали по подготовке к играм. Надеюсь, что не случится ничего критичного из-за того, что проведу год в КХЛ. Тем более они видят пример Капризова. Кирилл после драфта пять лет отыграл в России, приехал сформированным хоккеистом и стал лидером. В «Миннесоте» поддержали мой выбор.

— Отсутствие неопределенности в «Миннесоте» влияло на ваш выбор? Клуб не говорил конкретно, в какой лиге вы начнете сезон.

— Нет. В «Металлурге» отчасти тоже неопределенность. Все зависит от меня. Докажу, что достоин играть в КХЛ, значит, буду в основе. То же самое в «Миннесоте». Никакой неопределенности нет. Это проходят все игроки, которые уезжают в моем возрасте. Клуб сам решит, какая лига мне больше подходит для развития.

Данила Юров. «В «Миннесоте» видят, что в России можно развиваться — есть пример Капризова». Молодой талант «Магнитки» остался в КХЛ
Данила Юров
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Миннесота Уайлд
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