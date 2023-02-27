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Сегодня, 12:45

Заместитель гендиректора «Сочи» Бадюков рассказал о сильных сторонах Мичкова

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Сочи» Алексей Бадюков в интервью «СЭ» рассказал о сильных сторонах и недостатках арендованного у СКА нападающего сочинцев Матвея Мичкова.

— В чем видите главную проблему Мичкова в игре на взрослом уровне?

— У Матвея есть все с точки зрения атакующих навыков: игра под воротами, чувство гола, желание выиграть единоборства. Может быть, ему не хватает физических данных. Он, конечно, будет развиваться и прибавит в умении играть в силовой хоккей. Он здорово удерживает шайбу за счет катания. Играть по 20 минут в КХЛ — колоссальный шаг для его развития.

В этом сезоне 18-летний Мичков провел 30 матчей в составе СКА и «Сочи», набрав 20 (9+11) очков.

Матвей Мичков. Останется ли Мичков? Увеличат ли бюджет? А кто будет тренером? Что ждет «Сочи» в новом сезоне

Алексей Бадюков
КХЛ
ХК Сочи
Матвей Мичков
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