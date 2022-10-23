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КХЛ

Сегодня, 12:19

Хенкель рассказал о причинах поражения от «Салавата Юлаева»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель в интервью «СЭ» рассказал о причинах поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Салавата Юлаева» (2:3).

— Плохо начали матч. Не знаю, что произошло, разберемся с этим. Начинать с 0:2 такие большие игры нельзя.

— В Уфе вы выиграли 3:0. Что изменил соперник?

— В плане тактики, наверное, ничего. Они удачно реализовали свои моменты.

— Насколько изменилось эмоциональное состояние в команде после победы над «Магниткой»?

— Конечно, выиграть хотелось. Выдохнули после серии неудач. Надо работать.

— Матчи с «Салаватом» стали для вас принципиальными за годы игры в «Ак Барсе»?

— Да, однозначно. Спасибо болельщикам за атмосферу, за поддержку. Именно болельщики создают особую атмосферу в дерби.

Кристиан Хенкель
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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