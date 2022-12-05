Защитник «Автомобилиста» Эберт дисквалифицирован на один матч

Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт получил дисквалификацию на один матч, сообщает сайт КХЛ.

В матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:1) он нанес удар в колено нападающему «Магнитки» Никите Коростелеву.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Ника Эберта по п. 1.15 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), и подвергнуть его денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ хоккеист, наказанный вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф", — говорится в заявлении лиги.