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КХЛ

Сегодня, 23:12

Защитник «Металлурга» Дронов — о матче: «Здорово сыграл вратарь соперника, а мы мало создавали ему помехи»

Защитник «Металлурга» Дронов прокомментировал матч с «Северсталью»
Виктория Кравченко
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Защитник «Металлурга» Григорий Дронов отметил игру вратаря «Северстали» (1:4) и подвел итоги матча.

«Не забили, моменты были. Здорово сыграл вратарь соперника, но и мы, наверное, мало лезли на пятак и создавали ему помехи. Поэтому такой результат — из-за отсутствия того количества голов, которого хотелось бы. Будем работать, у нас еще есть время», — цитирует Дронова сайт КХЛ.

Это восьмое поражение «Магнитки» в 10 матчах. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков.

Григорий Дронов
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
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