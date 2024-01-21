Защитник «Салавата Юлаева» Бирюков прокомментировал победу над «Амуром» в своем 1000-м матче в КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков поделился эмоциями после своего тысячного матча в КХЛ.

21 января уфимцы дома обыграли «Амур» (3:2 ОТ). Бирюков стал первым хоккеистом, достигшим отметки в 1000 матчей КХЛ.

— Все здорово сложилось сегодня, — начал Бирюков. — Столько эмоций, такой волнительный день для меня и моей семьи. Не скрою, ждал его, было волнение перед матчем, но здорово, что ребята помогли и выиграли.

— Что стало ключевым в сегодняшней победе?

— «Амур» здорово играл в обороне. Мы контролировали матч, было много моментов, но они пластались и ловили шайбу зубами. Мы пропустили контратаку, первый гол немного курьезным вышел, у нашего игрока сломалась клюшка. Но сделали все, чтобы и зрителям было классно, выиграли в овертайме.

— Насколько для вас был эмоционально видеть поздравления от тех, с кем играли, от своих партнеров?

— Безусловно, очень приятно. Со многими ребятами, кто играет за океаном, давно не виделись. Для меня было очень душевно, чуть слезу не пустил. Евгений Тимкин, говорят, вообще расплакался (смеется).

— Какой будет ваш следующий рубеж? Вы говорили, что хотя бы здесь Сергея Мозякина перегоните. А кого теперь?

— Да, мне тоже золотую клюшку подарили, как у Мозякина. Никаких рубежей не ставлю перед собой, иду вперед.

— Хотелось сегодня забить или отдать пас?

— Нет, хотелось выиграть, честно. Забил бы — было бы здорово. Сын бы меня похвалил, пока он меня по голам обгоняет, — сказал Бирюков.