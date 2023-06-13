Яшкин о контракте с «Ак Барсом»: «Альтернативы были, но все хотят выиграть кубок»

Лучший бомбардир и самый ценный игрок прошедшего сезона КХЛ Дмитрий Яшкин в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал новый трехлетний контракт с казанским клубом.

— Ваш контракт с «Ак Барсом» был ожидаемым событием. Долго ли думали, чтобы принять предложение на три года?

— Альтернативы были. Но любой человек понимает, кто считался главным претендентом. Все хотят выиграть кубок, и «Ак Барс» — именно та команда, которая сможет за него побороться в ближайшее время. Она это показала и в прошедшем сезоне.

— Вы в хороших отношениях с Вадимом Шипачевым, с которым вместе играли в «Динамо». Звонил ли он и уговаривал ли вас перейти в «Ак Барс»?

— Мы общались и в этом сезоне, и в прошлом. И сейчас мы с ним тоже созванивались. Это не выглядело так, что он каждый день со мной общался. Я знаю, что от Вадима можно ждать, поэтому отчасти иду уже в знакомый коллектив.

— Без него вы в СКА забили даже больше.

— Он будет стремиться, чтобы я забил еще больше уже в «Ак Барсе».

— Трехлетний контракт означает, что вы уже закрыли себе дорогу в НХЛ?

— Я бы так не сказал. Надежда умирает последней. Сейчас у меня лучший возраст. Даже через три года, если появится интересное предложение, буду готов его рассмотреть. Со стороны клубов НХЛ вариантов в это межсезонье не было. Считаю, что сделал правильный выбор.

— Три года — это общее решение, или клуб настаивал именно на таком сроке соглашения?

— Общее. Оно было принято сразу.

В сезоне-2022/23 Яшкин выступал за СКА, в составе которого набрал 62 (40+22) очка в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ, стал самым ценным игроком сезона, а также лучшим бомбардиром и снайпером сезона.

В плей-офф сезона-2022/23 у 30-летнего чеха 7 (5+2) очков в 14 играх.

7 июня «Ак Барс» объявил о заключении контракта с Яшкиным на три года.