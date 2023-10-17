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Сегодня, 10:49

Игрок СКА Федотов: «Адмирал» — неприятная команда»

Алина Савинова
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Защитник СКА Максим Федотов высказался о победе петербургской команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Адмирала» (5:0).

«Эмоции положительные. Самое главное, что выиграли. Хорошо, что сыграли на ноль — для защитников это большой плюс. Готовимся дальше. «Адмирал» — неприятная команда, играет в оборонительный хоккей. Из-за этого они иногда ловили нас на контратаках», — приводит «Спорт День за Днем» слова Федотова.

Также он отметил, что появление Михаила Боярского на льду придало команде дополнительный заряд.

«Конечно. Думаю, надо как можно чаще приглашать таких знаменитых людей. Когда они приходят на матчи, это большой плюс для российского хоккея», — добавил хоккеист.

На данный момент СКА занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков за 18 матчей. 21 октября клуб из Санкт-Петербурга отправится в гости к «Нефтехимику».

 

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zashchitnik-ska-fedotov-admiral-nepriyatnaya-komanda
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