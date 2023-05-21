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Сегодня, 02:36

Федотов: «Надо прогрессировать, чтобы оправдать сравнения с Кейлом Макаром»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Максим Федотов рассказал, как относится к тому, что его сравнивают со звездным хоккеистом «Колорадо» Кейлом Макаром.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг во время турне команды заявил, что Федотов играет не хуже Макара.

«Мы на эту тему и с Игорем Николаевичем Ларионовым разговаривали. Но я давно слежу за Кейлом и другими выдающимися защитниками, стараюсь что-то у них перенимать. Приятно, что Роман Борисович сказал такие слова, но их надо оправдывать, для этого необходимо еще немало работать и прогрессировать, чтобы приблизиться к такому уровню», — приводят «Известия» слова Федотова.

В сезоне-2022/23 Федотов набрал 26 (9+17) очков в 64 матчах за «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 7 (2+5) очков в 10 играх Кубка Гагарина.

Источник: https://iz.ru/1515890/aleksei-fomin/nado-progressirovat-chtoby-opravdat-sravneniia-s-makarom
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