Защитник «Трактора» Карпухин: «Заварухина жалко. Но мы, как солдаты, должны подчиняться и верить в эту идею»

Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал уход из команды главного тренера Алексея Заварухина. Вместо него назначен канадец Бенуа Гру.

«Ребята из сборной, которые с ним работали, сказали, что он хороший специалист, системный тренер. С одной стороны, Алексея Борисовича Заварухина жалко. Он хороший человек, свой, челябинский. Мне кажется, это решение принимали скрепя сердце. Но если руководители приняли такой путь развития, то мы, как солдаты, должны подчиняться, верить в эту идею и идти вместе к одной цели.

Кто из игроков работал с Гру? Виталя Абрамов, Вася Глотов, Валя Зыков. А для меня это первый опыт работы с англоязычным тренером. В «Тракторе» был иностранец Петерис Скудра, но он хорошо говорил по-русски. Да, это будет интересный опыт», — приводит слова Карпухина «РБ Спорт».

Контракт Бенуа Гру с «Трактором» рассчитан на два сезона. Заварухину предложено остаться в системе клуба и возглавить «Челмет». Российский специалист работал с челябинцами с октября 2023 года, под его руководством команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина-2024, где уступила «Локомотиву» (0-4).