Новиков — о сокращении лимита на легионеров в КХЛ: «Это не самый главный вопрос в нашем хоккее»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о необходимости сокращения лимита на легионеров в КХЛ.

«Я думаю, что это не самый главный вопрос в нашем хоккее. Как говорится, не хочешь — не бери. Кто-то хочет брать иностранцев, кто-то — нет. Я не вижу в этом проблемы, над решением которой нужно заморачиваться. Вот говорят: нужно брать хороших иностранцев. Так а кто вам не дает этого делать? Хороший — это тоже относительное понятие. В общем, тут много разговоров ни о чем. Переезд в другую страну тоже ведь может повлиять на игрока. Мне кажется, это все забалтывание проблемы. А корень ее в том, что нам нужно повышать уровень агрессивности нашего хоккея, заниматься своими воспитанниками. То есть дело не в иностранцах. Три легионера, пять легионеров — это все попытка уйти в другую сторону. Важнее качество игры и подготовки молодых ребят, желание играть и страсть, чем наш хоккей всегда отличался», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Сегодня, 6 декабря, Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге с 1 августа 2023 года. В текущем сезоне клубы КХЛ могут заявлять пять легионеров, в следующем — не больше трех. Решение было принято после обращения Федерации хоккея России.