Заварухин: «С такой дисциплиной «Автомобилисту» не выиграть у такой команды, как «Металлург»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:4).

«Немного медленное начало с нашей стороны. Соперник был быстрее. Невынужденные удаления в зоне атаке держали нас в напряжении. Здорово, что переломили ход матча, проигрывая 0:2 во втором периоде. Забили хорошие голы с добивания. Неправильная смена во втором периоде привела к третьему голу. В третьем периоде имели моменты при счете 2:3, но не реализовали их и пропустили контратаку, за которую поплатились. 16 минут игры в меньшинстве — очень много. Практически целый период мы играли в меньшинстве! В раздевалке сказал ребятам, что с такой дисциплиной не выиграть у такой команды, как «Металлург», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции (13 очков за 8 игр). На счету команды 6 побед в сезоне. «Автомобилист» расположился на 6-й строчке (9 очков за 8 матчей).