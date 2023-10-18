Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:28

Заварухин: «Безответственность привела к голам в матче с «Металлургом», будем разбираться»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Металлурга» (0:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Проигрывая 0:2, можно занести в актив третий период, до удаления, где мы пропустили два гола. Люди, которые выходят, они — мастера, они должны исполнять, забивать голы, а не пропускать. Безответственность привела к этим голам, будем разбираться, ставить других ребят на большинство, если это будет происходить.

Недоработали момент во втором голе? Да, была недоработка в обороне на возврате — то ли не увидели этого игрока, который бежал на ворота, хотя мы владели шайбой в зоне соперника, делали наложения. Надо в каждом моменте дорабатывать, соперник не прощает ошибок. В игре не хватало злости — надо с горящими глазами ехать на пятак, закрывать вратаря — может, в трусы вратаря попадет, в клюшку отскочит, но такие моменты нужны. Романцев не попал в ворота перед первым голом — забивайте голы, будет преимущество, и уже по другому играет команда, раскрывается соперник. Постараемся завтра на тренировке поработать над этим компонентом», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.

«Металлург» набрал 31 очко после 21 матча и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Автомобилист» — третий (26 очков после 20 игр).

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/17/521357.html
Николай Заварухин
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Кенийский марафонец Титус Экиру дисквалифицирован на 10 лет за допинг и сговор с врачом
Тренерам запретили пускать на лед фигуриста Ангелопола
Иордания отменила саммит с Байденом и арабскими лидерами в Аммане
Появились кадры обломков сбитой в зоне СВО американской ракеты ATACMS
Еще пятерых подозреваемых в избиении прохожих задержали в Санкт-Петербурге
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Разин объяснил, почему отказался от ротации состава в матче с «Автомобилистом»

Юров назвал причины победы «Металлурга» над «Автомобилистом»