Зайцев считает, что Заварухин словами в адрес Шалунова хочет мотивировать хоккеистов «Трактора»

Бывший арбитр Александр Зайцев отреагировал на эпизод в первом матче полуфинальной серии между «Локомотивом» и «Трактором» (5:2), в ходе которого форвард ярославской команды Максим Шалунов столкнулся с вратарем челябинцев Заком Фукале.

«Что касается столкновения, то оно было сделано неумышленно, и тут нечего даже обсуждать — несчастный случай. По сравнению с этим можно вспомнить эпизод в матче СКА и «Автомобилиста», когда удалили Арсения Грицюка, которого защитник толкнул на вратаря. Тогда судья ошибся. Здесь же Шалунов разворачивался, поэтому не может быть никакого умышленного столкновения. Тем более зная Шалунова, он на такую подлость не способен», — приводит ТАСС слова Зайцева.

Также он прокомментировал слова главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина, который рекомендовал Шалунову опасаться жесткой игры соперника в следующей игре.

«Слова Заварухина понятны. Естественно, после того момента команда была чуть-чуть сбита с того настроя, это эмоции. Сейчас надо же чем-то мотивировать игроков, тем более и болельщики будут довольны», — добавил экс-арбитр.

В результате столкновения Фукале получил травму и пропустил второй матч между командами, в котором победу также одержал «Локомотив» (3:2 ОТ). На данный момент счет в серии — 2-0 в пользу ярославцев.