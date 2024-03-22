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22 марта, 13:40

Билялетдинов об уходе из «Ак Барса»: «Главный тренер — это серьезно. Для меня уже достаточно»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Зинэтула Билялетдинов
Зинэтула Билялетдинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Зинэтула Билялетдинов объяснил свой уход с поста главного тренера «Ак Барса».

«Договоренность была, что на один сезон подписываю контракт, это было запланировано. Я делал все то, что было необходимо. Но в перспективе это сложная работа, нагрузки большие. Надо иметь и силы, и терпения достаточно. Главный тренер — это серьезно. Для меня уже достаточно», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года. С командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА. В плей-офф 2024 года «Ак Барс» проиграл в первом раунде «Автомобилисту».

КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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