Билялетдинов уйдет с поста главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что покинет свой пост.

«Работа главным тренером требует больших сил и эмоций, поэтому лучше, если я буду работать в хоккее, но в другом формате. Не согласен, что мне не хватало сил. Я делал все, что нужно», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года. С командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА. В плей-офф 2024 года «Ак Барс» проиграл в первом раунде «Автомобилисту».