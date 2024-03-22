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22 марта, 13:32

Билялетдинов уйдет с поста главного тренера «Ак Барса»

Сергей Разин
корреспондент
Зинэтула Билялетдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что покинет свой пост.

«Работа главным тренером требует больших сил и эмоций, поэтому лучше, если я буду работать в хоккее, но в другом формате. Не согласен, что мне не хватало сил. Я делал все, что нужно», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года. С командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА. В плей-офф 2024 года «Ак Барс» проиграл в первом раунде «Автомобилисту».

КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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