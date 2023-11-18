Билялетдинов — о поражении от «Салавата»: «Не хватало агрессии в зоне атаки. Нужно что-то создавать»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:1).

«Конечно, сложно выиграть игру без забитых шайб. Вратари сыграли прилично и с нашей стороны и у соперника. В какой-то степени была и дуэль вратарей. К сожалению, у нас не получилось сегодня, не хватило агрессии в зоне атаки, острых моментов… С другой стороны, были возможности в большинстве, но большинство не сработало в отличие от меньшинства. Ребята, которые действуют в меньшинстве, показали себя надежно. Агрессии прежде всего не хватало, ребята старались, моменты были, но забивать надо, реализовывать.

У Радулова свой стиль, он очень заметен на поле, это однозначно. Не знаю почему так происходит у нас, сложно сказать сразу после игры, надо будет посмотреть почему так не получилось. В третьем периоде начали действовать в зоне атаки, что-то создавать, но надо с первого периода так, с самого начала. Тут только работа поможет, можно все что угодно говорить, придумывать вещи, но тут только правильная работа поможет. Отдача большая, но есть вещи которые нападающие в атаке должны выполнять», — сказал Билялетдинов.

«Салават Юлаев» выиграл у казанского клуба три матча из четырех в этом сезоне. До конца регулярного чемпионата команды встретятся еще два раза.