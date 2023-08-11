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Сегодня, 18:00

Бабаев помог «Авангарду» избежать катастрофы. Их конфликт — урок другим клубам

Агент Бабаев помог «Авангарду» подписать новый контракт с нападающим Владимиром Ткачевым
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Владимир Ткачев (слева) и Шуми Бабаев.
Фото «СЭ»
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Ткачев все-таки остался в Омске.

На прошлой неделе «Авангард» приехал на первый предсезонный турнир в Сочи без Корбэна Найта, первого звена и с огромными сомнениями относительно того, будет ли команда в новом сезоне конкурентоспособна на уровне топ-4 «Востока». А крайне болезненное поражение в первом матче августа от «Сочи» лишь усугубляло панику нового руководства клуба и омских болельщиков. Но куда важнее, что уезжали с берега Черного моря сибиряки не только подписав под палящим южным солнцем нового центра в лице Райана Спунера, но и с трехлетним контрактом Владимира Ткачева, который игрок прилетел подписать вместе со своим агентом Шуми Бабаевым — человеком, которого еще недавно проклинал весь Омск.

О войне Бабаева с «Авангардом», наделавшей много шуму и закончившейся переходом в СКА Сергея Толчинского и Арсения Грицюка, мы писали большой текст в начале мая, где попытались отразить позицию каждой из сторон конфликта. Поэтому если вы хотите освежить в памяти историю главного скандала лета, то советуем перечитать наш материал.

Арсений Грицюк, Шуми Бабаев. Главный скандал межсезонья в КХЛ. Новая война «Авангарда» с топ-агентом из-за звезд

На протяжении двух месяцев лета казалось, что один из самых эксцентричных агентов КХЛ после регулярных перепалок в СМИ и парада взаимных претензий оставил новому генеральному менеджеру омичей Антону Курьянову выжженную землю в топ-6 команды Михаила Кравца. Оценить масштабы потенциальной катастрофы сибиряков можно было 4 августа, когда первым центром «Авангарда» в первом матче на Sochi Hockey Open вынужденно стал Валентин Пьянов, а рядом с ним вышел казахстанец Кирилл Панюков, заканчивавший прошлый сезон в третьем звене «Ак Барса».

Однако в конце концов москвич сделал все, чтобы усилить обескровленный «Авангард» самым ценным лотом рынка свободных агентов, не став обещать Ткачеву кисельные берега и молочные реки в НХЛ. Причем протянул руку своему противнику он, когда в клубе началась реальная паника относительно перспектив обновленной команды.

Владимир Ткачев и Джозеф Кин
Владимир Ткачев и Джозеф Кин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отношения клуба и агента вновь начали налаживаться в тот момент, когда бывший патрон омского клуба Александр Крылов неожиданно для всех объявил об уходе с поста председателя совета директоров, а его советник Рашид Хабибулин, заканчивавший сезон исполняющим обязанности генменеджера, окончательно лишился полномочий. И, как обещал Бабаев в интервью «СЭ», переговоры по поводу подписания Ткачева он начал, только когда Курьянов вместе со своим помощником Евгением Забугой оказались эмансипированы от власти предыдущих руководителей и полностью взвалили на себя селекцию.

Владимир Ткачев. Ткачев — самый дорогой игрок КХЛ. Решил не ехать в НХЛ и остался в «Авангарде»

Сдержал представитель Ткачева и другое обещание — он предоставил «Авангарду» «право первой ночи» в переговорах со своим клиентом. Хотя, справедливости ради, более предпочтительный вариант, чем родной и понятный для хоккеиста Омск, в этой ситуации представить было сложно. «Ястребы» предоставили своему воспитаннику и его агенту все, что они хотели, — самый большой базовый оклад в лиге, удобного тренера и три года стабильности.

Сжигать мосты или воротить нос от недавнего противника Бабаеву не было никакого смысла. Как и не было смысла повторять ошибки предшественника Курьянову, для которого возвращение в состав лучшего бомбардира команды стало настоящим спасением. Сопоставимой альтернативы, готовой ехать в Западную Сибирь, на рынке не было и не предвиделось. А значит, выход у легендарного нападающего, на которого в первое межсезонье на новом посту свалилась тысяча бед, был только один — выбрасывать белый флаг и соглашаться на все условия противоположного лагеря. Благо оставшиеся до подписания Ткачева и Спунера 300 миллионов рублей под потолком позволяли пойти на мировую без особых сожалений. Тем более в ситуации, когда эти деньги должны быть потрачены.

Хоккеисты &laquo;Авангарда&raquo; начнут сезон в&nbsp;обновленном составе. Уже не фавориты. «Авангард» провалил межсезонье: что теперь будет с командой?

Теперь босс «Ястребов» может потихоньку перестраивать команду вокруг праворукого плеймейкера и его первого звена, а Бабаев — считать себя победителем в главной войне межсезонья, пусть и его желания исполнились не в одночасье по щелчку пальцев. Ситуация с Ткачевым показала, что какими бы испорченными ни были отношения между сторонами, ради общего блага и выгоды в нынешнее время им все же придется садиться за стол переговоров и забывать старые обиды. Другим же клубам стоит задуматься — стоит ли воевать с агентами при нынешнем рынке и наступать на грабли, пройденные «Авангардом»?

Владимир Ткачев (Авангард)
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Шуми Бабаев
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